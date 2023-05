Bruno Longhi accende Napoli: “Giuntoli? Siete sicuri che andrà via? Su Spalletti mi sento di escludere categoricamente che andrà via da Napoli.”

Bruno Longhi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bianconeranews.it parlando delle voci di mercato che vedono Giuntoli e Spalletti alla Juventus:

“Giuntoli? Siete così sicuri che De Laurentiis lo lasci andare via così facilmente, in rotta verso la Juve? Io, personalmente, non ne sarei così sicuro. Se così fosse, credo che si farebbe pagare una lauta penale. Spalletti è un ottimo allenatore e ha fatto bene ovunque è stato, però mi sento di escludere categoricamente che andrà via da Napoli. Inoltre alla Juve non potrebbe andare, come è previsto dalla clausola del suo contratto, che De Laurentiis gli ha fatto sottoscrivere”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati