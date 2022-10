Bruno Giordano: “Il Napoli può giocarsela anche con City, Real e Bayern! Su Raspadori…”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli di Maradona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Canale21:

“L’Ajax è venuto qui anche per prendere un punto, un punto che gli avrebbe permesso di fare uno spareggio con il Liverpool. Ora però se giochi contro il Napoli non ce n’è per nessuno. Per le condizioni fisiche e mentali in cui si trova, il Napoli può giocarsela senza problemi con Manchester City, Real, Bayern e Psg.

Raspadori ha segnato un gol alla Giordano? A me piace tanto, l’ho detto sempre. Ci sono centravanti che hanno una diversa struttura e Raspadori ti sa far giocare bene la squadra ma al tempo stesso sa farsi trovare ai sedici metri”.

