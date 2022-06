Bruno Giordano: “Parlare di scudetto quando perdi lo zoccolo duro del mondo Napoli…non so”

Bruno Giordano, indimenticato ex attaccante del Napoli, Campione d’Italia 1987 con gli azzuurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport live” su Mertens e il Napoli, queste le sue parole:

Sul futuro del club e le parole del Presidente dice:

“Quali siano le idee del presidente non lo so, parlare di scudetto dopo che perdi lo zoccolo duro del mondo napoli, oltre mertens c’e’e koulibaly, e la perdita di Insigne, la vedo dura, pero’ se ricordiamo quando ando’ via Cavani chi arrivo’, puo’ anche essere che prenda calciatori piu’ forti ed importanti “

Sul caso Mertens dice:

“Una domanda che mi fanno anche qui a Roma, io dico, se dovesse arrivare Mertens garantisco io, poiche anche loro dicono che ha 35anni,ma io garantisco perche’ e un giocatore straordinario. Spero possa rimanere al Napoli perchè Napoli è casa sua, ha fatto 149 gol, e amato dalla gente e mi auguro che possa possa rimanere a Napoli perché è un valore aggiunto all’interno dello spogliatoio. All’interno del di una partita che ti va male e entra, e te la risolve con un guizzo. Insomma, stiamo parlando un campione vero, e di un giocatore. conosciuto, un giocatore che ha fatto un qualcosa di importante a Napoli, rinunciare a Mertens è veramente una rinuncia importante”

