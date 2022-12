Bruno Giordano: “Diego mi volle a Napoli per giocare con lui”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, stato ospite alla Rai durante la trasmissione Il Circolo dei Mondiali. L’ex calciatore ha rivelato con emozione il motivo del suo sbarco in azzurro nel 1985

. “Ero alla Lazio e in campo mi diceva di andare al Napoli. Non aspettava fine partita, mentre giocavamo provava, diceva: “L’anno prossimo devi venire a Napoli, devi giocare con me“. Provava a convincermi così. Ci ha trasmesso questa sua allegria a Napoli, è stato un piacere giocare vicino al numero uno del calcio”.

Poi il ricordo sulla mamma: “Avevo promesso a mia mamma di regalarle una gioia, era morta in un incidente stradale dieci mesi prima e con quello scudetto ce l’ho fatta”.

Giordano poi aggiunge

“Diego ha giocato in un periodo particolare, il calcio Mondiale era in Italia in quegli anni e Diego era la stella. È stato bello gustarselo durante l’allenamento, sono quelle persone mandate in terra per far vedere qualcosa di sensazionale. Non faceva passare il suo essere Maradona nemmeno al magazziniere”.

