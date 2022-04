Bressan: “Il Napoli, sembra, abbia paura di vincere”

Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina, e intervenuto ai microfoni di TMW Radio, e alla domanda sul Napoli, dopo la batosta di Empoli, si e’ cosi’ espresso:

“Difficile da dire, fino a poche settimane fa erano lassù e giocavano bene. Pure con l’Empoli, in realtà: fino a dieci minuti dalla fine non avevano subito tanto. Una volta un giro a vuoto può capitare, ma se succede spesso sembra quasi che psicologicamente ci sia paura di vincere”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati