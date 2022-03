Branca: “Spalletti tra i 4 migliori al mondo”

Marco Branca, ed DS dell’Inter, ha rilasciato un intervista alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha trattato anche l’ argomento Napoli in chiave scudetto, oltreche’ lodare il tecnico degli azzurri, affermando che, a suo dire, Spalletti sia nei primi quattro al mondo come miglior tecnico. Vi riportiamo le parole di Branca nell’ intervista alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

“Come tutti i lavori anche nel calcio bisogna usare molto la testa, in questo rush finale del campionato bisogna mantenere la calma.

Quale squadra può mantenere più i nervi saldi? Sono tutte e tre sullo stesso livello, chi prima o chi dopo hanno fatto sempre lo stesso tipo di partite e nessuno è stato continuo. Il Napoli è stato condizionato dagli infortuni e da qualche calo di tensione. La classifica rispetta anche le caratteristiche delle prime tre, che sono simili.

Quale attaccante può decidere il campionato? Se Ibra sta bene è quello che può decidere veramente il campionato, gli altri sono un po’ altalenanti. Dipende molto dalla condizione fisica, nell’ultimo turno sembrava essere in condizioni migliori Osimhen. Il Milan può essere leggermente favorito se ha la fortuna di avere Ibra in forma per le ultime gare.

In questo turno chi ha la partita più difficile tra le prime tre? In questo periodo chi gioca contro squadre che hanno bisogno di punti per la salvezza rischia di più. Quindi penso che impegni più difficili saranno quelli di Milan e Napoli, contro Cagliari e Udinese.

Il livello del campionato si è abbassato? Si è abbassato il numero di giocatori di grande livello nel nostro campionato e quindi il livello tecnico dei calciatori è un po’ calato.

Insigne? Mi aspetto da lui quello che ha dimostrato anche durante questo ultimo anno. Poi le prestazioni positive dipendono da tanti fattori, ma Insigne ha sempre dato il massimo. Soprattutto perché a fine anno, lascerà il nostro campionato sarà più stimolato.

Chi allenatore prenderei tra i primi 4 in classifica? Tra questi mi piacerebbe provare Spalletti”.

