Braida persevera su Gaetano: “Ha bisogno del giusto tempo..”

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per rilasciare alcune dichiarazioni su Gianluca Gaetano. Ecco quanto dichiarato:

““Ha bisogno di un percorso, è venuto qui alla Cremonese per crescere, sta trovando la sua identità. Gaetano sta facendo bene, sta crescendo, bisogna saper anche aspettare quindi non so dire se è già pronto per il Napoli. Non tutti sono Ansu Fati o Gavi che fanno gol in Champions. Ognuno ha la propria strada e Gaetano ha bisogno di tempo”.

