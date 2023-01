Braida: Gaetano e Zerbin ci interessano. Intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il dirigente sportivo della Cremonese, ha manifestato il suo interesse per i due giovani partenopei. Entrambi protagonisti nella partita di Coppa Italia contro i grigiorossi, hanno dimostrato di meritare più spazio tra l’undici titolare. Nel Napoli, con una stagione così impegnativa, sarà difficile accumulare minuti, per questo l’ex DS rossonero ha ammesso di aver tentato un sondaggio con Cristiano Giuntoli:

“Abbiamo chiesto informazioni, i due ragazzi da noi potrebbero avere la vetrina giusta. Giocando con più continuità in una squadra più piccola, ne’ acquisterebbero loro e il Napoli stesso”

Ariedo Braida, tra l’altro, ha già avuto Gaetano, lo scorso anno alla Cremonese, avrebbe voluto mantenerlo, ma ci fu il parere negativo di Spalletti, che lo volle trattenere a Castel Volturno. A metà stagione, però i due, hanno trovato pochissimo spazio, la soluzione di un prestito, agli ordini di Ballardini, potrebbe in effetti, portare vantaggi, a tutte le parti in causa.

È tornato, ovviamente, Braida, sulla gara di Coppa Italia. Il passaggio ai quarti della Cremonese, ha fatto rumore in tutta Italia, per il DS sono partite, che possono capitare:

“Queste sono le eccezioni del calcio. Il Napoli non è forte è fortissimo. Osimhen quando è entrato sembrava un marziano, l’attaccante più forte in circolazione. Quello che è successo l’altra sera, sono cose che possono capitare. Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, continuerà a farlo vedere”

Per il dirigente della Cremonese, l’eliminazione dalla Coppa Italia è solo un episodio, sul campionato invece non ha dubbi:

“Qualche intoppo ci sta, può capitare, questo è il miracolo del calcio. Il Napoli ha un vantaggio in questo momento abissale, non ci troviamo di fronte ad una squadra, che sta lì per caso”

Il passaggio del turno vi ha riacceso la speranza?

“Indubbiamente è una vittoria che ha creato entusiasmo. Ci fa vedere un lumicino di speranza, come abbiamo visto nulla è scontato, fino alla fine”

Tra Napoli e Cremonese, si sono visti anche due giovani portieri, che possono essere anche il futuro della Nazionale. Dello stesso parere Ariedo Braida:

“Meret e Carnesecchi sono due grandi portieri, Donnarumma a parte, possono essere pilastri della Nazionale. Mi piace molto anche Vicario dell’Empoli, c’è una generazione giovane di numeri uno, che ci può far stare tranquilli”

L’impatto di Ballardini, specialista in imprese impossibili, è stato senz’altro positivo, a farne le spese è stato il Napoli, per Braida da qui bisogna ripartire:

“Ballardini ha portato buon umore, un impatto molto positivo. Ha acceso la speranza, soprattutto la consapevolezza che nel calcio tutto è possibile”

Il Maradona lo ha visto con i propri occhi, sperando che si tratti solo di un incidente di percorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati