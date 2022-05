Braida (D.G. Cremonese): “Vincere è difficile, bisogna creare le premesse”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il D.G. della Cremonese, Ariedo Braida, fresco di promozione in Serie A con i grigiorossi.

Un risultato storico, visto e considerato che a Cremona la massima categoria mancava da ben 26 anni: “Nella vita bisogna mettercela tutta, impegnarsi e cercare di imparare sempre. Vincere è difficile, bisogna creare delle premesse. Il calcio è un lavoro quotidiano che bisogna portare avanti con pazienza e passione. Il lavoro alla fine paga. Se si vuole avere tutto e subito non si va da nessuna parte...”.

Avendo passato una vita al Milan (dal 1986 prima in qualità di direttore generale. Poi dal 2002 al 2013, ricoprendo il ruolo di diesse), è spontaneo chiedere a Braida quanto abbia influito il lavoro di Paolo Maldini nella costruzione della squadra rossonera, lanciata verso lo scudetto.

“Maldini sta dimostrando il suo valore. Il calcio è fatto di momenti, in alcuni le cose vanno bene e in altri meno. Ci vuole pazienza, umiltà. Giovane non è sinonimo di bravura, devono giocare a calcio quelli bravi. Non conta l’età. Io e Corvino abbiamo un passato importante ma lo possono fare anche gli altri, serve il giusto spirito...”.

Su Gianluca Gaetano, uno dei principali artefici del salto di categoria della Cremonese, in prestito ai grigiorossi proprio dal Napoli, Braida s’è espresso così: “Quando intervisterete Gianluca gli dovrete chiedere cosa gli ho detto dopo il nostro primo incontro. Gli dissi ciò che pensavo e ciò che vedevo in lui!”.

