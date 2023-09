Braga-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli approccia questa Champions League in casa del Braga e cerca riscatto dopo due brutte uscite in campionato. La scorsa stagione sotto la guida di Spalletti, i partenopei hanno dovuto arrendersi contro un grande Milan nonostante avessero tutte le carte in regola per arrivare in fondo e, chissà, forse anche per vincere. Con Garcia al timone, gli azzurri sperano di eguagliare se non migliorare quanto fatto l’anno scorso. Il match tra i napoletani e i portoghesi va in onda alle ore 21:00 e sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+.

Braga-Napoli, le probabili formazioni

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati