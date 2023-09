Braga-Napoli, analisi di una gara paradossale

Non sappiamo se definire il Napoli convalescente o ancora in crisi d’identità dopo la vittoria striminzita di Braga. Dopo una prima frazione di gioco ricca di occasioni, la ripresa è stata di pessima fattura e la vittoria è arrivata in maniera fortunosa. Dopo il 2-1, il Napoli si è ulteriormente abbassato mostrando approssimazione e disorganizzazione.

Il primo tempo sembrava stregato per la squadra di Rudi Garcia. Tante occasioni per i Partenopei, con grandi parate del portiere Matheus (disastroso invece contro il Farense) e legni per Osimhen. L’occasione più netta per gli ospiti era capitata sui piedi di Abel Ruiz, con recupero di Ostigard non senza qualche brivido visto il rischio autogol.

Nella prima frazione di gioco non ha convinto Anguissa, che ha perso palloni importanti, venendo anche ammonito a seguito di uno svarione. Napoli almeno più compatto e con più solidità rispetto alle ultime due negative partite di campionato. Non ha comunque dato l’idea di squadra tambureggiante e spumeggiante che dava lo scorso anno, almeno fino a marzo.

Il gol di Di Lorenzo, arrivato allo scadere della prima frazione di gioco, ha dato ulteriore forze mentali al Napoli. Squadra che però ha puntato molto più su cambi di gioco e giocate singole che su fraseggi stretti. Il possesso è stato in equilibrio. Il Braga ha appunto provato a rispondere tenendo palla. Abel Ruiz ha sprecato una buona occasione di testa. Osimhen ha risposto qualche minuto dopo con un destro finito di poco a lato.

Il calciatore che si è disimpegnato meglio tra le fila dei padroni di casa è stato il libico Al Musrati. Nonostante non sia velocissimo, il 27enne nativo di Misrata si è reso protagonista di ottime aperture ma anche di interventi difensivi notevoli. Dopo una chiusura errata di Lobotka, Horta è andato vicino alla rete, con la battuta dal limite dell’area finita fuori.

I padroni di casa hanno provato a spingere alla ricerca del pari. Napoli che ha arretrato il baricentro, a dimostrazione che è ancora una squadra lontana dalla migliore forma psicofisica. Tanti traversoni quindi per il Braga, che ha provato varie soluzioni per impensierire Meret.

Kvaratskhelia è uscito, assieme a Politano, al minuto ’65. Non una brutta gara per il georgiano, ma è stato impiegato lontanissimo dalla porta. Napoli che sembrava essersi fatto comprimere, poi è arrivata un’occasione straordinaria. Cross al bacio di Di Lorenzo e gol mangiato clamorosamente da Zielinski, che di sinistro ha tirato fuori.

Il Napoli non dava la sensazione di poter controllare il vantaggio. Il Braga attaccava con tanti uomini. Errore di posizionamento, con ambo i centrali saliti, Bruma inspiegabilmente solo e colpo di testa vincente. La rete dei portoghesi era nell’aria. Gol frutto di un posizionamento del tutto confuso della squadra partenopea. Errore di tutta la squadra, che stava difendendo perdendo distanze e posizioni.

La partita sembrava avviarsi verso il pareggio, poi è arrivato dal nulla un clamoroso autogol di Niakaté. Cross di sinistro di Zielinski, con nessun calciatore partenopeo vicino a ricevere palla e svirgolata vecchia maniera da parte del maliano. Tutto tranquillo per la squadra di Garcia? Ovviamente no. Ricardo Horta ha regalato un clamoroso brivido agli azzurri, tirando di poco alto poco da fuori l’area piccola.

Al ’90 ha finalmente esordito il brasiliano Natan. A due dal termine un intervento troppo molle di Anguissa ha portato a un’altra azione pericolosissima del Braga, con Al-Musrati che ha sprecato da ottima posizione. Giocatore onnipresente ma non un goleador. Dopo un altro posizionamento pessimo del Napoli è arrivata l’occasione più clamorosa per il Braga, con palo incredibile di Pizzi da pochissimi metri.

Gli Azzurri salvano solo il risultato. Il primo tempo è stato più che accettabile, la ripresa pessima. Ai livelli dell’obbrobrioso secondo tempo contro la Lazio e dell’invereconda prima frazione di gioco contro il Genoa. La squadra sembra in balia dell’avversario quando non ha la palla. Le distanze non vengono rispettate e la copertura delle zone è un grosso problema.

Il Braga è ben allenato da Artur Jorge, ha grinta e voglia. Questo Napoli ha smarrito tutte le certezze, proprio in coincidenza del cambio al timone. Se arriverà al terzo-quarto posto in campionato e supererà il girone di Champions lo dovrà ai singoli. Con questo Garcia il rischio che non si raggiungano gli obiettivi minimi c’è. Per ora la panchina è salva. Grazie a una vittoria assolutamente ingiusta per quanto visto soprattutto nella ripresa. Se questa squadra non verrà ricompattata, per i tifosi azzurri rischia di essere un’annata di passione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati