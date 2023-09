Braga Napoli 1-2: “brutta” serata

Il Napoli vince 2-1 e fa i suoi primi 3 punti. Delle 4 italiane impegnate in Champions è l’unica a vincere. Bella cosa. È la sola notizia positiva della serata. Più che una partita di Champions è una scazzottata. Senza criterio. Un primo tempo simil Napoli 2023 poi una seconda frazione inguardabile. Paradossale usare “inguardabile” per una vittoria Champions. 3 punti. Unica notizia positiva. Artur Jorge stasera non dormirà. La voce dei tifosi è più che allarmata. Detto fuori dai denti, il Napoli è parso in gran difficoltà. Garcia ci spiazza. Il Braga è nettamente inferiore.

La situazione è allarmante, appunto. Prestazione di alcuni calciatori top fa spavento. Anguissa è fuori di sé. Kvaratskhelia è la brutta copia del campione georgiano. Lobotka soltanto a tratti. Osimhen spuntato. Tutto e più di tutto. Pali, traverse, autorete, ammonizioni ed una vittoria che fortunata è dire poco. Il Braga è poca cosa, candidata “autorevole” al quarto posto del girone, per molti il Braga non vale il Frosinone eppure non merita la sconfitta. Una goffa autorete a pochi minuti dalla fine la condanna. Sportivamente è un peccato.

La più seria considerazione la da’ il campo. Il Napoli sul 2-1 venuto da una autorete, si difende, si spaventa, regredisce e subisce 3 palle gol nei 4 minuti finali. Vittoria immeritata ma fondamentale. Garcia salva la panchina.

Il risultato è dalla sua. Solo e soltanto il risultato.

Tutto e più di tutto.

Quanto c’è da dire.

A Bologna, in queste condizioni, sarà un vero e proprio conflitto.

