Braga al Maradona in “vacanza premio”: tutto da guadagnare

Battere il Braga a Napoli, vale più dello scudetto.

Non è un bivio è proprio un crocevia.

Inimmaginabile, solo 4 mesi fa, trovare il Napoli a giocarsi la qualificazione con tanto pathos.

Alzi la mano chi, lontanamente,poteva immaginare tanta fatica.

Tanta confusione.

La vittoria rocambolesca dell’andata, con un autogol ed una sofferenza evidente, è oggi preziosa come poche.

Se del Napoli 5.0 è rimasto qualcosa di veramente buono , è ora che occorre tirarlo fuori.

Partita da Uomini forti.

Solidi.

Gente di personalità.

Nessun gesto irrisorio a fine partita piuttosto tutto e più nei 90 minuti.

Aldilà del risultato come spesso ripetiamo, ora conta capire quanto costrutto è rimasto.

Capire se si sta lavorando su un castello fragile o già caduto.

È importante capirlo ora. Subito.

Pali, sostegni, opere di muratura possono esser messe in campo se il castello ha retto.

Diversamente no.

Il Braga è quindi fondamentale.

I Portoghesi arrivano al Maradona con un vantaggio emotivo fondamentale. Perdendo si qualificano in Uefa League, vincendo compiono un miracolo sportivo.

Tutto da guadagnare.

Vacanza premio.

Pedagogista dello Sport

