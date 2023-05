UFFICIALE : La Lega comunica che Napoli-Sampdoria si giocherà Domenica 4 giugno alle ore 18:30

La Lega Serie A ha comunicato in questi istanti gli appuntamenti per l’ultima giornata di campionato che si giocherà nel prossimo weekend. Il match tra Napoli e Sampdoria andrà in scena domenica 4 giugno alle ore 18:30, come già anticipato anche da De Laurentiis nei giorni scorsi.

Cresce l’attesa per la partita, che coinciderà anche con la celebrazione ufficiale della vittoria del titolo. In giornata, la società dovrebbe mettere in vendita i biglietti per accedere al Maradona.

