Tuttosport lo scrive, ma non bisogna cadere nelle provocazioni Dimostriamo intelligenza!

L’edizione odierna di Tuttosport riporta alcuni aggiornamenti riguardanti la gara tra Torino e Napoli ponendo attenzione alle vicende extra campo. In occasione del ritorno in trasferta del tifo organizzato azzurro la polizia è in allerta per un motivo preciso.

“L’ipotesi che i tifosi dell’Eintracht possano darsi appuntamento a Torino – dopo che mercoledì avevano messo a ferro a fuoco Napoli – per scontrarsi con i tifosi azzurri fa salire l’allarme nel capoluogo piemontese: la polizia è in allerta. Una possibilità da scongiurare, per una sfida che dovrebbe riempire lo stadio: si va verso il tutto esaurito”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati