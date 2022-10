Spalletti: Osimhen pronto per l’Ajax

Spalletti: Osimhen sarà pronto per la prossima partita. Dopo attente valutazioni, sia cliniche che di condizione, non vogliamo rischiare. Poteva venire con noi e stare in panchina, giocare venti minuti, ma non si sarebbe allenato. Così oggi e domani si allena forte e sarà pronto da lunedì.

Scioglie subito il nodo, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa pre Cremona, legato all’utilizzo dell’attaccante nigeriano. Quasi a volersi togliere un problema, per non ritoccare un attacco, che ora sta funzionando benissimo. In ogni caso, fa capire che al massimo, Osimhen avrebbe giocato uno spezzone di gara, dunque, meglio tenerlo ai box, tirato a lucido per la partita di mercoledì, contro l’Ajax.

Si torna poi a parlare della notte di Champions League, dell’aria che si respira nello spogliatoio:

“Non c’è euforia nel gruppo, c’è consapevolezza di fare cose importanti, quello che i tifosi si aspettano. Tutti si stanno impegnando al massimo, ma non vedo euforia nemmeno in città, tutti sanno che bisogna mantenere lucidità, perché il campionato è lungo, l’ambiente è maturo.”

Poi l’attenzione si sposta sulla gara di domani, su quello che ci si aspetta:

“Troveremo un ambiente bellissimo, Cremona vive calcio in maniera corretta. Conosco Pecchia che li ha allenati l’anno scorso, conosco Alvini, che è un carissimo amico. Quando allenava i dilettanti, aveva la tribuna piena per vederlo”.

Tante parole di elogio per l’avversario e sulle difficoltà, che il Napoli dovrà superare:

“Troveremo una squadra più chiusa, che ci darà meno campo, rispetto alle ultime partite. Bisognerà essere quelli che ho visto ieri e oggi, in allenamento, così abbiamo possibilità di vincere.”

Un pensiero va poi ai nuovi arrivi in casa azzurra e all’impatto, che stanno avendo sulla stagione:

“Non ci sorprendiamo del modo di lavorare corretto, sono le cose che facciamo ogni giorno. Continuiamo a lavorare in maniera seria, perché gli imprevisti arrivano e bisogna farsi trovare pronti.”

A disposizione per la partita sia Zielinsky che Kvaratskhelia, secondo il tecnico hanno svolto bene l’allenamento e saranno a disposizione. Inevitabile comunque che ci saranno dei cambi, ma l’allenatore partenopeo, non vuol sentire parlare di turnover:

“Nel calcio moderno non esiste la parola turnover. C’è bisogno di una rotazione continua, dopo viaggi e partite è normale, che qualcuno ne abbia di meno. Per questo bisogna cambiare 2, 3 giocatori ogni volta, ma chi entra non è una riserva, non esistono per me. Ndombele ad esempio ha giocato un tempo una partita, un tempo un’altra, ovvero una gara completa”.

Si parla anche di Kvaratskhelia, del suo rapporto con il giocatore:

“Qualcuno mi ha crititicato, per averlo tolto nei finali di partita, bisogna prevenire le situazioni, nelle partite che affronti difese chiuse, servono i giocatori che hanno qualità”.

Messaggio, neanche troppo velato, che il Georgiano sarà nell’undici di partenza. Le ultime riserve verranno sciolte a poche ore dal match, ma è lecito aspettarsi delle novità, rispetto al Napoli di coppa.

