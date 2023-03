Sentite Buffon: “Campionato falsato!……”

Gigi Buffon ha lasciato la Juventus da qualche anno, ma il suo cuore resta bianconero. E il momento che stanno vivendo i suoi ex compagni, in campo e soprattutto fuori dal campo, non può lasciarlo indifferente. Tanto da provare a dar loro un consiglio sulle colonne de La Stampa.

“Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover andare per forza in Champions o rimanere accanto al Napoli. È una sfumatura che alleggerisce”.

Potere ed antipotere

“Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nell’arco di 17 anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella o è l’antipotere che vuole battere il potere?”

Su Agnelli

“Mi fermo al giudizio del campo, il mio mondo, e dico che dieci anni come quelli del presidente sono irripetibili: passeranno lustri prima che qualcuno possa eguagliarli”.

Sul Napoli

“È sicuramente la più grande sorpresa del campionato: ai nastri di partenza appariva depotenziato avendo perso punti di riferimento importanti, invece sono stati bravissimi. I meriti sono di tutti, incredibili quelli dell’allenatore che s’e preso la squadra sulle spalle e del ds, illuminato nella scelta di campioni a costi accessibili”.

