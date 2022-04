Sconcerti su Spalletti: “Esonero?…Assurdo!”

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista, ha rilasciato un intervista a TMWRadio, dopo mla disfatta del Napoli ad Empoli, ed il giornalista si e’ cosi espresso:

Ormai è derby milanese per lo Scudetto:

“Era chiaro da un paio di giornate, ma ora è palpabile. Il Milan stasera ha giocato una gran bella partita. Nonostante sia inferiore all’Inter sta lottando fino alla fine per provare a vincere il campionato. L’Inter però ha un calendario più agevole“.

Questa partita può avere per il Milan lo stesso valore che ha avuto per l’Inter il successo sulla Juventus?

“Il Milan ha già superato diversi esami. Deve ancora risolvere il problema del primo gol e deve affrontare ancora alcune squadre di qualità che possono levare qualche punto. L’Inter invece ha delle partite più agevoli“.

L’Inter in questo momento ha più certezze?

“L’Inter ha battuto la Roma che però nei dodici risultati utili consecutivi non aveva affrontato nessuna delle prime quattro. Non pensavo in ogni caso che i giallorossi avrebbero perso così nettamente“.

Il Napoli, per quanto fosse in già in difficoltà, oggi ha perso ogni speranza:

“Non so quanto sia colpa di Spalletti. Il Napoli ha giocato quest’anno per lunghi tratti il calcio migliore. Nelle scorse partite sono stati criticati i cambi, ma a dieci minuti dalla fine è normale sostituire. Esonerare Spalletti sarebbe assurdo perché ha raggiunto l’obiettivo della Champions“.

La corsa salvezza ora si fa agguerritissima:

“Ci devono ancora essere scontri diretti molto importanti. La Salernitana per esempio deve andare a Bergamo con l’Atalanta, ma ora bisognerà vedere quanto peserà lo sforzo di questi ultimi impegni“.

