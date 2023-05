Napoli preoccupato per il dopo Kim? Perché andare a cercare chi è già qui ed è pronto!…

C’è un po’ di preoccupazione tra i tifosi del Napoli alla luce dei tanti rumors di mercato sulla compagine azzurra. Luciano Spalletti ha già fatto sapere che non allenerà gli azzurri nella prossima stagione. Anche il futuro di Cristiano Giuntoli sembra appeso a un filo. Inoltre su Kim pende una clausola risolutiva che, a determinate condizioni, potrebbe consentire a un club importante di portarsi a casa il calciatore anche senza il consenso del club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli farà diverse operazioni anche in entrata, non solo in uscita. Ma qualche bella sorpresa potrebbe arrivare dai calciatori già in rosa. Si pensi, tra gli altri, a Ostigard. Il norvegese è stato impiegato col contagocce da Luciano Spalletti, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Chi lo conosce ne parla benissimo paragonandolo addirittura a Koulibaly. Il senegalese, con Benitez, non fece bene, ma esplose solo dopo con Sarri. Lo stesso Ostigard, dopo un anno di apprendistato a Napoli, potrebbe esplodere nella prossima annata calcistica con un nuovo mister.

