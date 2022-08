Michele Criscitiello: “Ormai e fatta, si chiude…”

Michele Criscitiello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Speciale Mercato, programma in onda sulla emittente SportItalia.

Il cronista ha prima evidenziato la bella vittoria degli azzurri contro il Verona, queste le sue parole.

“Il Napoli è partito subito alla grande. Ottima prestazione degli azzurri che hanno espugnato con pieno merito lo stadio Bentegodi di Verona rispondendo al successo delle big.”

Michele Criscitiello ha poi parlato del mercato del Napoli:

“Per quello che concerne la trattativa per Giacomo Raspadori, vi posso anticipare che giovedì sarà il giorno decisivo per il passaggio dell’attaccante alla corte di mister Luciano Spalletti. Vi posso svelare già le cifre. I partenopei si assicureranno il calciatore della Nazionale di Roberto Mancini per trenta milioni di euro più altri cinque corrispondenti ai vari bonus”

Ricordiamo che l’ingresso di Raspadori, nella gara di ieri contro la Juventus, è avvenuto nella ripresa, ed il tecnico del Sassuolo ha giustificato la non titolarita’ , che serviva a tutelare il ragazzo, sotto pressione in questo momento!

Ma c’e’ anche da dire, e non e un dettaglio, che l’arrivo del giovane attaccante, darebbe certamente quel cambio tattico tanto cercato dal tecnico Spalletti, e quindi si attende solo la chiusura, per accogliere in casa Napoli, l’attaccante del Sassuolo. Una telenovela vera e propria, con un finale intenso, ma sicuramente a lieto fine per i tifosi partenopei

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati