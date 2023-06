Maurizio Pistocchi “distrugge” il Balzarini ringalluzzito dal patteggiamento della Juventus: “Fu assunto a Mediaset grazie a Ziliani, gli fu comunicato che non avrebbe più seguito la Juve e pianse davanti a tutti. Fa tenerezza”

Dopo la notizia del patteggiamento della Juventus, Gianni Balzarini ha acceso la miccia sbeffeggiando, ma senza fare nomi, giornalisti come Ziliani e Maurizio Pistocchi:

“Comunicato ufficiale per chi è seduto sulla riva del fiume, potete alzarvi e tornare a casa. Se preferite e siete provvisti di licenza potete fermarvi a pescare”.

Sentitosi chiamato in causa, Pistocchi ci è andato giù pesante nei commenti:

“Non mi toccare Gianni Balzarini. Povero, fu assunto a Mediaset grazie a Ziliani, e quando il direttore Rognoni gli comunicò che non avrebbe più seguito la Juve si mise a piangere davanti a tutti. Fa tenerezza”.

Poi è arrivata la replica “feroce” di Balzarini:

“Allora Pisto, quel giorno non c’eri tu e nemmeno Rognoni. Ero stato designato per Milan Lazio e ho chiesto al vice direttore di continuare a seguire la Juve come chi lo faceva con Inter e Milan. Nessun pianto ma ti fa comodo inventare….sei tu a fare tenerezza”.

Pistocchi è letteralmente sbottato:

“Menti sapendo di mentire. Ho visto personalmente la scena nell’open space con Ettore Rognoni che ti accarezzava la testa mentre ti asciugavi gli occhi e ti diceva di stare sereno, che avresti seguito ancora la tua squadra del cuore. Mi hai fatto tenerezza come professionista e come uomo. E ringrazia Paolo Ziliani, senza il quale saresti ancora a Cremona”.

