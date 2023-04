Maurizio Pistocchi attacca tutti per difendere Napoli dopo la vergognosa Bergamo…e non solo!

I napoletani si apprestano a festeggiare la vittoria del terzo Scudetto in Italia e nel mondo. C’è grande euforia da parte del popolo azzurro. Un entusiasmo che non sembra piacere a una parte di tifoserie avversarie. Dopo i comunicati di presunti tifosi di Salernitana, Juventus, Varese, ed i cori dei tifosi Spezzini (Odio Napoli scandivano), nella giornata di oggi è iniziato a circolare anche un becero volantino di tifosi dell’Atalanta che vietano gli eventuali festeggiamenti dei tifosi napoletani a Bergamo

Maurizio Pistocchi ha così commentato il becero volantino.

“Questa iniziativa, e le altre che sono nate a Varese, Torino, Salerno, è grave, pericolosa, ingiusta. Lede la libertà di espressione e umilia il diritto sacrosanto dei tifosi del Napoli di gioire per un successo atteso, esaltante e meritato. Per questo domani andrò ad acquistare una bandiera del Napoli, e se il Napoli sarà Campione la esporrò sul balcone di casa. Perché vinca lo Sport e non la violenza”, ha scritto su Twitter.

