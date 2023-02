La Gazzetta: “L’indiscussa capolista Napoli a caccia dei 102 punti…Conte avvisato!”

Avvio sprint e pieno di record per il Napoli di Spalletti che continua a macinare punti e a regalare spettacolo in campo. La Gazzetta ha dedicato un focus sui possibili risultati che possono ottenere gli azzurri che addirittura potrebbero eguagliare quota 102 raggiunta dalla Juve di Conte.

“Abbiamo appena superato la prima boa, un terzo del campionato, e di strada ce n’è ancora tanta ma per l’attuale, indiscussa, capolista c’è una suggestione sostenuta dai numeri: andare a raggiungere il record di punti, 102, della Juventus di Antonio Conte versione 2013-14. Un record eccezionale, per raggiungerlo il quale i bianconeri “sacrificarono” una Europa League sfumata in semifinale (con la finale in programma a Torino). Ma questa è un’altra storia. Il paragone però regge perché attualmente la squadra di Spalletti con 35 punti viaggia a una media partita di 2,69 che proietta per l’appunto a 102 punti. In più, andando a rivedere il cammino nelle prime 13 gli azzurri sono avanti a quei bianconeri – almeno sinora – perché Conte nove anni fa aveva pareggiato a San Siro con l’Inter e perso a Firenze, dunque aveva 34 punti, uno meno del Napoli”.

