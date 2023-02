La Gazzetta: Inchiesta Prisma, Juventus sempre piu’nei guai…E con se altre 6 societa’, 5 di A!

La Gazzetta, secondo gli atti della Procura Torinese, racconta di accordi segreti per sistemare i bilanci, scritture private non depositate e operazioni sospette che ora potrebbero riguardare altre società. La Procura di Torino ieri ha trasmesso gli atti dell’inchiesta Prisma ai colleghi di altre città perché le squadre coinvolte sono Sampdoria, Bologna, Udinese, Sassuolo, Cagliari e Atalanta, scrive la Gazzetta in merito al filone relativo alle partnership sospette e rapporti opachi con società considerate amiche:

“Nel caso dell’Atalanta le operazioni sospette riguarderebbero 4 calciatori (Mattiello, Muratore, Caldara e Romero), per un totale di 14 milioni di euro fuori bilancio. Di Romero, che non ha mai giocato nella Juventus ma è passato direttamente dall’Atalanta al Tottenham, parlano Federico Cherubini e il segretario Paolo Morganti in un’intercettazione del 4 agosto 2021. Al segretario che chiede se su Romero ci fosse l’obbligo di riscatto nella stagione in corso, Cherubini risponde che «l’obbligo non era federale». C’è poi un’altra intercettazione che coinvolge il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi con l’ex Paratici ai tempi del passaggio del difensore argentino in Premier: «Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto un falso in bilancio». Secondo la ricostruzione dell’accusa, si tratterebbe di un obbligo di riscatto mascherato da diritto, un accordo privato tra le due società mai depositato in Lega. Queste operazioni per i pm torinesi non sarebbero state contabilizzate nei bilanci e sarebbero state effettuate per truccare i conti.

Sarebbero sospetti anche gli accordi tra Juventus e Sassuolo per Demiral e Traorè (che non ha mai giocato nella Juve): i bianconeri avrebbero chiesto al club emiliano di acquistarli, ma con la garanzia che li avrebbero ricomprati. Tutto ciò sarebbe confermato da side letter utilizzate per mettere nero su bianco obblighi (pari in questo caso a 12,7 milioni) che hanno generato debiti non iscritti regolarmente a bilancio. Il Cagliari è coinvolto per Alberto Cerri, ceduto dalla Juventus con obbligo di riscatto e finito a bilancio come plusvalenza da 8 milioni: l’accusa avrebbe trovato la mail con la quale i bianconeri si impegnavano a riacquistare il giocatore. Discorso più o meno simile per Mandragora, passato dalla Juventus all’Udinese nel 2018 per 20 milioni (con plusvalenza di 12 milioni e 700 mila euro) ma con diritto di riacquisto mantenuto dai bianconeri.

Infine il Bologna, che è coinvolto per Riccardo Orsolini, mentre alla Sampdoria potrebbero essere contestate le operazioni relative a Emil Audero, Daouda Peeters ed Erasmo Mulé.

La Gazzetta segue a ruota il Corriere della Sera…

I pm di Torino hanno inviato gli atti a sei Procure per Atalanta, Udinese, Samp, Bologna, Sassuolo e Cagliari per affari con la Juventus ed il Corriere della Sera svela alcuni dettagli riguardanti ogni club:

“Dal nuovo filone investigativo emergerebbe poi il ruolo del Sassuolo — come squadra «parcheggio» della Juve —, protagonista di due diversi impegni scritti: uno per Traoré e l’altro per Demiral. Giocatori che la Juve avrebbe chiesto al Sassuolo di comprare, garantendogli il riacquisto incondizionato: le cifre sui documenti scoperti sono di 4 milioni per Demiral e 8,7 per Traoré (che la Juve non poteva comprare perché extracomunitario). Nelle mani degli inquirenti ci sarebbe persino una «side letter» tra Paratici e Carnevali. Traoré in realtà non ha mai giocato nella Juve, ma le «side letter» racconterebbero di accordi che hanno generato debiti”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati