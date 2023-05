Ivan Zazzaroni scettico sul futuro di Spalletti in azzurro: “Dovendomi giocare una fiche, direi che andrà via.”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per parlare della Champions League e del Napoli di Spalletti:

“Guardiola ha fatto una partita di una ferocia incredibile. La Real ha superato la metà campo, per la prima volta, al 29’: è pazzesco. Una partita di altro livello ed hanno sfruttato gli errori degli avversari. Speranze Inter? Ha la testa sotto la ghigliottina, per me è ingiocabile, a questi livelli. Se ripete questa partita, non c’è gara. Manchester City vince legalmente? Ho paura che l’inchiesta termini in una bolla di sapone. Col PSG fanno parte di due Stati sovrani. Pep Guardiola fa la sua parte? La squadra ha giocato a calcio, erano ben preparati e molto motivati, hanno soffocato il Real”.

Futuro Spalletti?

“La PEC ha solo fatto traboccare un vaso fatto di rapporti non eccezionali. In questo momento, mi sembra lontano. Se fosse d’accordo con De Laurentiis e volesse rimanere, l’avrebbe detto. Dovendomi giocare una fiche, direi che andrà via. Sono un po’ scettico, non è un rovinare la festa, ma ti fa capire come sono arrivati allo scudetto, come se ci fosse una sorta di isolamento della squadra dalla società”. Ha concluso il direttore del Corriere dello Sport attraverso “Un calcio alla radio”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati