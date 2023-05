Incredibile ma vero: “Sono un tifoso della Juventus, ma in questi giorni soffro perché non sono a Napoli…” parole stupende!

“La verità per i tifosi è una sola: quella che più piace”, con queste parole Mario Sconcerti sottolineava il campanilismo presente nel mondo del calcio. Il compianto giornalista si riferiva in particolar modo a Calciopoli. Nel corso degli anni si sono moltiplicate notizie e intercettazioni, ma nessuno ha cambiato idea. Gli juventini sono rimasti della loro idea (parlano chiaramente di “Farsopoli“), gli anti anche (per loro la Juventus era la sola squadra meritevole di essere colpita). Ma c’è anche chi, per fortuna, va un po’ controcorrente.

Un tifoso della Juventus è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Sportiva spiazzando anche i conduttori in studio:

“Sono un tifoso della Juventus, ma in questi giorni soffro perché non sono a Napoli. Amo il loro modo di festeggiare, come esultano dopo le vittorie della squadra. Napoli è ancora più bella del solito e nonostante la mia fede bianconera sarei stato ben lieto di festeggiare con i supporters azzurri”.

Parole che vanno controcorrente anche rispetto al comunicato ironico con cui la Juventus si “complimentata” col Napoli per la vittoria dello scudetto.

