Il Consiglio Comunale “esplode”, mentre Adl incassa…tenendo a distanza Napoli dal Napoli

Ieri, in mattinata, è andato in scena il Consiglio Comunale di Napoli dove sono intervenuti vari enti politici della città, parlando anche del Napoli e di De Laurentiis dopo la vittoria del tricolore. Interventi non proprio amichevoli nei confronti del patron azzurro. Andiamo a vedere quanto si è detto, nella diretta Facebook apparsa sulla pagina del Comune.

Così Rosario Andreozzi di Napoli Solidale – Europa Verde – Difensi la città:

“Non è possibile che la nostra città non deve festeggiare la vittoria dello scudetto. Ovunque si vince si vede i giocatori fare festa su un pullman in giro per la città. Perché da noi no? Solo a Napoli non può succedere, sono avvilito. Si sta organizzando un evento all’interno dello stadio che sarà per pochi. I bagarini già vendono biglietti a 150-200€”.

Queste le parole di Massimo Cilenti di Napoli libera:

“Il presidente decide come o dove far muovere i propri calciatori. Probabilmente se gli diamo una tassa farà girare i nostri calciatori nelle nostre strade. Abbiamo speso soldi per aggiustare la tribuna autorità, ma quella scritta andrebbe tolta perché di fatto è la tribuna business che fa fare soldi solo al presidente del Napoli”.

Rincara la dose Aniello Esposito, esponente PD:

“Il giro del bus scoperto dei calciatori è un impegno che dovrebbe prendere il sindaco. Questa festa pensata dal presidente è fatta solo per chi può permetterselo e pagare tanti soldi”.

