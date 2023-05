I tifosi granata insistono: insistono “Fiorentina nostra ospite, lo stile …” La Salernitana tace!

La Salernitana, in occasione della sfida disputatasi domenica scorsa allo stadio Diego Armando Maradona, è partita lo stesso giorno della partita da Salerno in quanto non c’è stata disponibilità di alloggio nel capoluogo partenopeo. Una situazione questa figlia anche delle notizie poco chiare sulla data dello svolgimento del match (previsto inizialmente per la giornata di sabato, poi posticipato di un giorno a causa di motivazioni legate all’ordine pubblico, n.d.r.).

Da Salerno non hanno ancora digerito tale “affronto”. La pagina Facebook “Solo per chi ama Salerno” ha pubblicato un messaggio inviando una chiara frecciata al Napoli. Ecco quanto si legge sui social: “La Fiorentina, nostra avversaria di domani, è arrivata in città e sarà nostra ospite in un albergo cittadino perché è nostro stile ricevere gli avversari in strutture alberghiere di primordine almeno 24 ore prima della partita”. Post che ha fatto il giro del web a Salerno.

https://www.persemprenapoli.it

