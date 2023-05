“I Napoletani devono festeggiare dove vogliono” Cosi il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori!

Il Napoli e il proprio popolo sono pronti a festeggiare lo Scudetto non solo in Campania, ma anche in ogni parte d’Italia: compresa anche Bergamo nonostante le ultime polemiche vista la sentita rivalità tra i tifosi partenopei e quelli dell’Atalanta. A fronte di ciò, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pubblicato un Tweet dove ritiene legittimo che i sostenitori azzurri orobici festeggino senza problemi, con gli altri tifosi (compresi quelli atalantini) uniti all’insegna della sportività”.

“Oggi o tra qualche giorno, il Napoli vincerà meritatamente lo scudetto, e i suoi tifosi avranno tutto il diritto di festeggiare: a Napoli e in ogni altra città d’Italia. I sostenitori delle altre squadre, se sportivi, non possono che applaudire”, ha scritto il sindaco della città bergamasca. Parole molto sportive e rispettose.

Un commento non esente da polemiche sui social, soprattutto da parte dei sostenitori orobici che non hanno apprezzato tali parole.

