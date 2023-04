Giovanni Capuano (Radio 24) non ci sta’ con questo odio verso Napoli, ed invita i club a dissociarsi…

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha commentato su twitter i tanti assurdi messaggi via social e le minacce ricevute dai tifosi del Napoli residenti nella altre città d’Italia e che vorrebbero unirsi ai festeggiamenti per lo scudetto che sta per conquistare la squadra di Luciano Spalletti. Questo il suo commento:

“Le minacce per impedire ai tifosi del Napoli di festeggiare in altre città sono irricevibili. Ci pensino le forze dell’ordine e sarebbe un gesto notevole che tutti i club si dissociassero apertamente”.

Purtroppo questo accade non solo in alcune città del nord, ma anche del sud e in certi casi della stessa regione Campania. Il Napoli, come ha detto qualcuno ricordando una frase attribuita ad Andreotti sul potere, logora chi non ce l’ha. O meglio, in questo momento, logora chi tifa per altre squadre e prova un senso di invidia nei confronti di tutti coloro che hanno il cuore azzurro e che stanno per far esplodere tutta la loro gioia e soddisfazione per questo successo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati