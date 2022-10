Enrico Fedele: “Napoli-Sassuolo terminerà’…”

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A proiettandosi, tra le altre cose, alla prossima sfida del Napoli, quella in programma con il Sassuolo:

“Ve lo dico prima: il Napoli farà almeno tre gol al Sassuolo, non ci sono dubbi. Gli emiliani proveranno a giocare il pallone contro i partenopei, non si limiteranno a difendere provando a giocare a viso aperto, ma questa tattica non li premierà”.

Fedele ha detto la sua pure su Gaetano…

Le parole di Enrico Fedele hanno spiazzato lo studio televisivo anche perché il Sassuolo non è una squadra di bassissimo livello: occupa la nona posizione in classifica. L’opinionista ha parlato poi di Gianluca Gaetano:

“Carlo Ancelotti lo vedeva come regista, gli voleva assegnare un ruolo alla Pirlo, ma lui ha altre qualità. Gaetano, per come lo vedo io, è come Piotr Zielinski, una mezzala. In quella posizione del campo può fare molto bene”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati