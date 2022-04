Elmas alla radio ufficiale: “L’importante e vincere le partite…anche con cazzimma”

Eljif Elmas, calciatore del Napoli, e stato intervistato alla Radio Ufficiale, trattando l’ argomento scudetto, tra le altre cose, e su come stanno vivendo questo momento. Vi riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate oggi da Elmas, alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

“Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapevamo che era difficile, ma abbiamo giocato la nostra partita. E fortunatamente abbiamo portato a casa i 3 punti. Il gol? Bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale. Vogliamo vincere tutte le partite. Lo scudetto? Ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra, il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine. La Fiorentina? C’è entusiasmo nel gruppo, ci stiamo allenando bene, pensiamo solo alla sfida di domenica. Spalletti? Voglio molto bene al mister, sono cambiate molte cose, l’importante è vincere le partite con un po’ di cazzimma. Italia-Macedonia? Stavo in tribuna, per il mio paese è stato un sogno vincere contro l’Italia, mi è dispiaciuto per Lorenzo e gli altri italiani del Napoli. Il mio ruolo preferito? Mi manca solo giocare da portiere, posso giocare in tutti i ruoli, trequartista mi piace molto, ma anche esterno sinistro. In Nazionale gioco anche libero. Avverto il calore dei napoletani. Pandev mi ha spiegato come si vive il calcio a Napoli”.

