Discorso, giro di campo e fuochi artificiali, questo il programma del Napoli Campione D’Italia!

“E’ previsto un lungo ceriminoniale al Maradona, se gli azzurri batteranno la Salernitana e in precedenza la Lazio si sarà fermata almeno sul pareggio a San Siro. Al fischio finale è previsto a Fuorigrotta uno spettacolo di fuochi d’artificio. Poi i giocatori rientreranno negli spogliatoi e sarà allestita sul prato una scenografia dedicata al terzo titolo tricolore. Di Lorenzo e i suoi compagni saranno chiamati uno a uno al centro del campo dallo speaker, a seguire la foto di gruppo e il giro di campo finale. Non è escluso un discorso ai 50 mila spettatori attesi in tribuna di Aurelio De Laurentiis, che poi cenerà con staff tecnico e squadra nella nuovissima zona lounge della tribuna d’onore”.

