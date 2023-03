Comunicato Ultras contro Adl: “Il Presidente pensa ad una sola famiglia…La sua! Ma il Napoli siamo noi

Dopo i prezzi esorbitanti proposti dalla società per poter accedere al Maradona in occasione di Napoli-Milan, non si è fatta attendere la risposta dei gruppi del tifo organizzato. La Curva A ha preso una posizione netta nei confronti della scelta del club, sottolineando una politica che va tutt’altro che a favore del pubblico e che, soprattutto, danneggia le famiglie.

Per tale motivo, gli ultras della curva non canteranno nel corso del match di domenica come han sempre fatto, ma lo faranno a gran voce sia prima che dopo la partita. L’appuntamento è per tutti i tifosi azzurri, alle ore 16:30 a Piazzale Tecchio, per mostrare tutta la passione verso la squadra di Luciano Spalletti e per manifestare il malcontento verso la linea intrapresa da De Laurentiis

