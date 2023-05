“Comm’ è bella ‘a montagna stanotte, bella accussì, nun ll’ aggio vista maje…”Cosi Riccardo Cucchi allo scudetto del Napoli

Dopo 33 anni di attesa il Napoli è di nuovo Campione d’Italia. Gli azzurri hanno conquistato il terzo scudetto al termine di un campionato esaltante e senza storia. Gli azzurri hanno dominato in lungo e largo scavando un distacco enorme sulle avversarie sin dal girone d’andata. L’apoteosi è arrivata alla Dacia Arena con il pareggio contro l’Udinese e cinque giornate d’anticipo. Al fischio finale festa indescrivibile di calciatori e tifosi. Tra i tanti complimenti arrivati al Napoli ci sono anche quelli di tanti giornalisti sportivi su Twitter.

In particolare, Riccardo Cucchi si era già animato dopo i primi quarantacinque minuti, conclusi con l’Udinese in vantaggio: “Dopo il primo tempo. Immagino la tensione dei tifosi del Napoli. Sono teso pure io…”.

Poi l’ex radiocronista della Rai si è lasciato andare ad un messaggio commosso in napoletano: “Comm’ è bella ‘a montagna stanotte, bella accussì, nun ll’ aggio vista maje… Un sogno sognato per 33 anni si avvera. Stanotte. Il 4 maggio2023 diventa una data memorabile per i tifosi del Napoli e per la città di Napoli. Complimenti ai Campioni d’Italia!”.

