Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e ora commentatore Rai, commenta così il mancato rigore concesso a Osimhen in Monza-Napoli per contatto con Pessina:

“Per me il rigore c’è. Osimhen è bravo ad anticipare Pessina e difendere palla. E’ la stessa situazione di Milik-Lobotka in Juventus-Napoli: lì il polacco parte dietro ma è bravo a mettere il piede davanti; ma fu fischiato fallo al contrario…”

