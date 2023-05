“Chella Cammisa ca nun vo’ stà cu tte, pigliala e stracciala”. I detti antichi non sbagliano!… Giusto Giuntoli e Spalletti?

Cristiano Giuntoli vuole la Juventus. La Juventus vuole Cristiano Giuntoli. E a quanto pare i colloqui tra le parti vanno avanti dallo scorso dicembre. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, è forte del fatto che il proprio direttore sportivo è legato al Napoli da un altro anno di contratto. Tuttavia c’è un detto napoletano che è perfetto per descrivere il momento. Quale? Questo: “Chella cammisa ca nun vo’ stà cu tte, pigliala e stracciala”.

Ovvero, quella camicia che non vuole stare con te, nel senso che non si adagia perfettamente alle tue linee, prendila e strappala. Il senso è che consigliabile liberarsi, e con decisione, di chi non ti apprezza. Per Giuntoli non è questione di apprezzamento o stima, del resto qui a Napoli è rimasto ben 8 anni, tuttavia ha evidentemente ragioni personali per andare via e dunque non avrebbe senso tenerlo controvoglia.

Lo stesso discorso, tutto sommato, potrebbe valere per Luciano Spalletti, per il quale De Laurentiis ha esercitato l’opzione di rinnovo unilaterale del contratto. Il tecnico, dunque, resta un altro anno, anche se avrebbe gradito un confronto prima che il patron esercitasse il suo diritto previsto dall’accordo siglato due stagioni fa. Il mister vuole garanzie ed un contratto nuovo, è legittimo, tuttavia anche il presidente merita fiducia da parte dell’allenatore. E dunque torna il famoso proverbio.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati