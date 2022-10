Champions League- DIRETTA LIVE Ajax-Napoli: Spalletti alla ricerca dei tre punti qualificazione. Simeone dal 1’minuto

Gentili lettrici/ri di persemprenapoli.it buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ajax-Napoli, 3° turno di Champions League, Spalletti vuole la terza vittoria.

Primo posto nel girone per il Napoli, che dopo le vittorie con Liverpool e Rangers si prepara ad affrontare l’Ajax nella terza gara del gruppo A di Champions League. Un’eventuale vittoria consentirebbe alla squadra di Spalletti di fare un passo in avanti importante verso la fase a eliminazione diretta. “Ormai siamo arrivati a un livello importante e non dobbiamo tornare indietro“, ha commentato l’allenatore azzurro alla vigilia del match.

Schreuder cambia modulo, spazio al 4-3-3

Schreuder sembra essere intenzionato a cambiare notevolmente la sua squadra, complice il momento negativo che sta vivendo. Infatti gli olandesi nelle ultime tre partite hanno rimediato due sconfitte (Liverpool in Champions e AZ Alkmaar) e un pareggio (contro il Go Ahead Eagles). Via il 4-2-3-1, spazio al 4-3-3 con Rensch, Timber, Bassey e Blind davanti a Pasveer. A centrocampo Berghuis, Alvarez e Taylor, mentre in attacco il tridente sarà composto da Tadic, Kudus e Bergwijn.

AJAX (4-3-3): 4-3-3: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.Schreuder

Napoli, tre cambi contro gli olandesi

L’obiettivo è consolidare la testa del girone per il Napoli di Luciano Spalletti, che contro l’Ajax ha annunciato che farà due o tre cambi rispetto all’ultima di campionato contro il Torino. Davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera, che sostituirà Mario Rui. A centrocampo tutti confermati con Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco Lozano e Simeone dovrebbero partire dall’inizio con Kvaratskhelia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Ajax-Napoli, Ecco la sestina completa

La sfida tra Ajax e Napoli, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. questa sera alle ore 21, alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, sarà il francese François Letexier a fischiare, con il polacco Tomasz Kwiatkowski al VAR e Benoit Millot come AVAR. Gli assistenti saranno Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, il quarto uomo Jérémy Stinat.

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Buon divertimento

Quasi tutto pronto alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Tra pochi minuti l’arbitro francese Francois Letexier darà il via al match.

CALCIO D’INIZIO DI AJAX-NAPOLI! Il primo pallone del match è giocato dagli azzurri.

3′ CHE OCCASIONE PER RASPADORI! Lobotka ruba il pallone ad Alvarez sulla sua trequarti offensiva, porta palla e al limite offre a ll’ex Sassuolo, che prova a piazzare con l’interno di prima. Palla larga di pochissimo.

5′ Tentativo da fuori di Alvarez che, servito da Bergwijn, controlla e calcia con il destro. Conclusione altissima.

8′ Già tanti contrasti in questo inizio di gara. Partita molto fisica alla Johann Cruijff Arena.

10′ Gol dell’ Ajax, Rete di Mohammed Kudus! Doppio uno-due in area tra Bergwijn e Taylor, con il numero 8 che calcia a botta sicura trovando la deviazione fortuita di Kudus da da due passi fa carambolare il pallone in porta.

14′ Calcio di punizione tagliato di Zielinski sul quale non riesce ad arrivare Di Lorenzo, inseritosi sul primo palo. Sul secondo arriva a colpire Kim Minjae, che non è preciso di testa.

17′ GOOOOOOOLLLLLLL!!!! Pareggio del Napoli, Gol di Raspadori, Azione splendida del Napoli, con Olivera che, arrivato al vertice dell’area di rigore, crossa sul secondo palo per l’inserimento perfetto dell’ex Sassuolo. Colpo di testa in tuffo sul secondo palo e Pasveer battuto.

21′ Cartellino Giallo Giacomo Raspadori

26′ PASVEER SALVA l’AJAX! Lozano mette dentro per Kvaratskhelia che anticipa Timber ma viene fermato dall’uscita bassa del portiere olandese.

29′ PILLOLA STATISTICA: Giacomo Raspadori (22 anni e 228 giorni) è il terzo giocatore più giovane a segnare due reti con il Napoli in Champions League dopo Insigne e Milik.

33′ GOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! Napoli in vantaggio Di Lorenzo Corner corto di Zielinski per Kvaratskhelia che crossa in mezzo per il capitano del Napoli. L’ex Empoli prende il tempo a Timber e schiaccia in porta il vantaggio azzurro.

36′ Trentasei minuti di personalità per il Napoli ad Amsterdam. I padroni di casa hanno subito il contraccolpo psicologico dopo il vantaggio di Di Lorenzo.

40′ DOPPIA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Lozano se ne va sulla fascia e mette palla dietro per Zielinski che calcia di prima a botta sicura, ma trova l’opposizione di Pasveer. Sulla ribattuta Anguissa prova di controbalzo, ma la sua conclusione termina alta.

43′ Il Napoli sta legittimando il vantaggio con il possesso, mentre l’Ajax non riesce più a rendersi pericoloso.

45′ GGOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!! E sono tre , gol di Zielinsky Uno-due tra Raspadori e Anguissa che spalanca il campo al numero 99. L’ex Fulham vede la corsa di Zielinski nello spazio, lo serve e il polacco batte Pasveer con un mancino a incrociare.

45’+2′ FINE PRIMO TEMPO: Ajax-Napoli 1-3. Azzurri avanti di due ad Amsterdam.

Grande rimonta del Napoli, che va sotto al 9′ con il tocco fortuito sottoporta di Kudus sul tiro di Taylor. La squadra di Spalletti non si abbatte e al 18′ trova il pareggio con un’azione fantastica che porta Olivera a crossare sul secondo palo per il colpo di testa in tuffo di Raspadori. Gli azzurri continuano a premere e al 33′ passano in vantaggio con un altro colpo di testa, quello di Di Lorenzo, su assist di Kvaratskhelia. Nel finale di tempo arriva anche il 3-1 con Zielinski che, lanciato in campo aperto da Anguissa, batte Pasveer con un mancino a incrociare.

Spalletti può essere più che soddisfatto della prestazione dei suoi e, con l’andare del match, potrebbe scegliere di togliere qualcuno tra i titolari per farli riposare in vista del campionato. Montagna molto alta da scalare, invece, per Schreuder, con il suo Ajax che ha sofferto molto sugli esterni e in mezzo al campo. Per questo è possibile l’ingresso di uno tra Klaasen e Grillitsch, che aumenterebbero il livello di esperienza e personalità della formazione.

46′ Sostituzione Piotr Sebastian Zieliński Tanguy Ndombélé Alvaro

46′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO! Si riparte dal risultato di 1-3.

47′ GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!1 E SONO QUATTRO Raspadori Pasveer sbaglia il passaggio per Bassey, Anguissa recupera e serve Raspadori, che realizza la doppietta calciando di prima sul primo palo.

58′ Gioco fermo. È rimasto a terra Kvaratskhelia. Tutto ok per il georgiano, che è tornato in campo.

62′ GGOOOOOOOLLLLLLL!!!! Manita ad Amsterdam a segno Kvaratskhelia! Uno-due tra il Raspadori e il georgiano che, davanti a Pasveer, lo supera calciando sul secondo palo

67′ PILLOLA STATISTICA: Il Napoli è la prima squadra italiana capace di realizzare più di 10 reti nelle prime tre partite della fase a gironi di Champions League.

67′ Seconda sostituzione per il Napoli. Esce Giacomo Raspadori, entra Giovanni Simeone.Terza sostituzione per il Napoli. Khvicha Kvaratskhelia lascia spazio a Eljif Elmas.

73′ 2° Giallo/Rosso Dušan Tadić

In aggiornamento

