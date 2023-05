Caro De Laurentiis, dopo Spalletti anche Manfredi e stufo di te! Ma quando capirai? Anche la festa scudetto ora sembra un film…di Natale

Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi hanno viaggiato quasi sempre in sintonia finora, ma qualcosa sembra essersi rotto. L’organizzazione per la festa scudetto, secondo quanto riporta la redazione sportiva del quotidiano La Repubblica nello spazio riservato al calcio, ha compromesso il rapporto tra il sindaco e il presidente. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“L’irritazione di Gaetano Manfredi è ormai palese. Al sindaco non piacciono i continui rinvii, le riunioni a vuoto sulla festa scudetto del 4 giugno”.

“Per adesso – si continua a leggere – la polemica viaggia sottotraccia ma l’armonia con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è più quella di qualche settimana fa. Il Comune, in particolare, lamenta che ancora non c’è un programma definito per i festeggiamenti. Al momento sembra destinata a tramontare l’ipotesi di allestire palchi nelle diverse piazze cittadine e della provincia ma ci dovrebbe essere esclusivamente la trasmissione dell’evento in corso allo stadio. Da Palazzo San Giacomo il messaggio èchiaro: basta tergiversare, bisogna chiudere il programma”.

