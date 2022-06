Carlo Alvino,che “sviolinata” ad Adl: ” Napoli societa’ modello…”

Carlo Alvino, giornalista della radio ufficiale del calcio Napoli, ha risposto ad alcune domande fatte in diretta:

“Tutti attaccano Questo club, ma ciò accade anche con tanti altri Club professionistici, Ma alla fine, Tutte le indagini svolte si risolvono in un nulla di fatto, Con la consapevolezza che tutte le operazioni poste in essere dal Napoli Sono sempre rientrati nella liceità degli atteggiamenti , Io spero, anzi sono assolutamente sicuro è ancora una volta, Come gli ultimi 18 anni, ne uscirà pulito , perché il Napoli è una società modello, perché il Napoli è una società che a me le cose fatte bene, pero in generale, Sono uno che non le ama le plusvalenze, pur avendo le carte a posto, Pur avendo tutti i crismi delle regole applicate, non sono favorevole Lo contesto perché non lo reputo eticamente Professionale, Non mi piace che i club facciano questi movimenti Perché ripeto non li apprezzo, Però sul fatto che il Napoli abbia agito in modo legittimo e Trasparente non ho alcun dubbio, Conosco la storia di questo club conosco la storia del presidente e non ho alcun dubbio essi si agito in maniera legittima ed onesta”

