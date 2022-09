Carlo Alvino su Mauro: “Sparata una ca***ta”

Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha risposto a Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e ora commentatore tv, che ha scatenato una bufera nel corso della trasmissione Pressing:

“Il Var è stato introdotto per impedire alla Juventus di continuare a vincere gli scudetti. Poi ne ha vinti quattro consecutivi e tutti hanno capito che vince la più forte. Intendo dire che il Var è stato introdotto con la speranza di dimostrare che la Juventus non avrebbe più vinto”. tali parole hanno scatenato tante reazioni

Carlo Alvino ha commentato così le parole di Massimo Mauro:

“L’ex calciatore ha detto una amabile stupidaggine. Lui è un tifoso della Juventus e l’ha sparata grossa per difendere la sua squadra del cuore. Vi faccio un esempio: è come se io, grandissimo tifoso del Napoli, sparassi una ca***ta che non sta né in cielo né in terra per difendere gli azzurri. Quelle di Massimo Mauro sono state dichiarazioni di parte, da tifoso della Vecchia Signora”.

Si può’ essere d’accordo oppure no, ma stavolta Carlo Alvino ha pienamente ragione, visto il caos, a parti inverse sempre silente e mai condannato, da parte dello stesso Mauro e soci. Vedi se sui cori negli stadi ai napoletani c’e’ la stessa reazione! Davvero assurdo questo teatrino, mi spiace solo per l’arbitro Marcenaro, d’ora in poi, potrà’ arbitrare, ahi me, solo le partite di Oratorio…basta non ci siano maglie a strisce bianche e nere!

