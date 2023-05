Cara Juve, leggi il messaggio di Rocco Commisso a De Laurentiis…e’ prova ad imparare qualcosa!

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pubblicato alcuni tweet dove ha ringraziato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, per i complimenti ricevuti dopo la vittoria dello Scudetto:

“Ricevo dall’amico Rocco Commisso e condivido. Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città di Napoli e per il Napoli e soprattutto per te che hai fatto tanti sacrifici in questi anni lottando non solo contro gli avversari, ma spesso anche contro critiche ingiuste. Grazie per aver riportato uno Scudetto nel nostro amato Meridione!!! Rocco”.

I due presidenti sono molto legati da un’amicizia che stanno coltivando per il bene del calcio italiano. Entrambi sono a capo di due grandissime piazze calcistiche che hanno fatto la storia dell’intero movimento italiano. Sono legati anche dal business “americano” che fa di loro due dei migliori manager italiani a livello internazionale.

Il messaggio di Commisso, che De Laurentiis ha molto gradito, è un bel manifesto per il futuro del calcio italiano. Anche una bella risposta al cattivo gusto social della Juventus.

