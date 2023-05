Calciomercato Napoli: Si chiama Jesus Ferreira, dei Dallas FC, lui l’Americano di cui parla Adl…

Jesús Ferreira nel mirino del Napoli. Come appreso in esclusiva da AreaNapoli.it, il club azzurro starebbe valutando il numero 10 dell’FC Dallas ed attaccante della Nazionale Americana. 22 anni (classe 2000), Ferreira è un jolly offensivo agile e veloce: prima punta, trequartista, ala destra e sinistra, viene visto come il futuro del calcio a stelle e strisce. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, la società partenopea ne avrebbe parlato con alcuni emissari della Wassermann, agenzia internazionale che opera in diversi settori. La nota azienda – con sede a Los Angeles – vanta nel suo carnet numerosi calciatori importanti ed avrebbe avuto rapporti con la dirigenza campana anche per lo sviluppo del brand Napoli all’estero.

COSA DICONO GLI SCOUT – I report tecnici sul conto di Jesus Ferreira sono, nel complesso, positivi: gli addetti ai lavori lo ritengono pronto a compiere il “salto” e tentare un’avventura in Europa, magari partendo in sordina per ambientarsi gradualmente ad un calcio diverso da quello americano, così da crescere nel tempo e dimostrare le sue qualità anche dall’altra parte dell’oceano.

LA VALUTAZIONE – A Dallas sanno di avere in rosa un talento che sta attirando l’interesse di squadre di un certo blasone. Cresciuto nell’Academy del club texano, la sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni: una cifra non proibitiva per chi volesse fare un investimento allettante sul piano sportivo e del marketing. Il Napoli riflette, passando al vaglio più profili sui quali puntare, eventualmente, per il futuro.

