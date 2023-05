Brutte notizie arrivano da Villa Stuart: “distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro per Hirving Lozano” La sua stagione termina qui!

Giornata di esami per Hirving Lozano, il calciatore messicano in compagnia del medico sociale della SSC Napoli si è recato a Villa Stuart per sottoporsi a degli esami specifici per l’infortunio patito al ginocchio sinistro nel corso della gara di campionato Napoli-Fiorentina. La SSC Napoli, tramite una nota ufficiale, ha così comunicato:

“Hirving Lozano, accompagnato dal Responsabile dello Staff medico del Napoli Raffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro“.

“Nei prossimi giorni verrà valutato l’iter riabilitativo. Lozano si è infortunato nel finale di primo tempo durante il match contro la Fiorentina”, ha riferito il club azzurro.

Alla luce di tale diagnosi la stagione del calciatore messicano si può dire terminata. Nei casi più lievi un infortunio del genere ha bisogno di almeno 20-30 giorni per un recupero, ma ovviamente non si affretteranno i tempi. Il Napoli provvederà a far curare il calciatore nel migliore dei modi.

