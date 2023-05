Avv.to Chiacchio sul processo Prisma: “Poteva sembrare un provvedimento favorevole solo agli occhi di chi non segue la giustizia sportiva.”

Eduardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato del caso Juventus soffermandosi sulla possibile pena definitiva per le plusvalenze:

“Caso Juventus? La sentenza intesa come dispositivo del collegio della garanzia poteva sembrare un provvedimento favorevole solo agli occhi di chi non segue la giustizia sportiva. Di fatto, tutti i ricorsi dei legali rappresentanti con potere di firma, almeno 10, erano stati respinti. Quando leggevo quindi di una sentenza favorevole alla Juve rimanevo esterrefatto. Dobbiamo aspettarci una sanzione seria, ma che veda limitata la portata punitiva”.

Inoltre, Chiacchio, ha aggiunto:

“Obiettivamente, il ricorso è stato in gran parte rigettato. Se la corte federale ritiene che le sanzioni debbano essere ridotte, bisogna considerare quanti punti la Juventus riuscirà ad ottenere in queste 4 gare rispetto a quelli che servono per tenerla fuori dalla Champions o anche dall’Europa League. Per ciò che concerne la manovra stipendi ritengo che la questione sia meno grave rispetto alle plusvalenza fittizie, gira voce di un patteggiamento quindi vuol dire che la stessa procura lo vede un problema meno grave”.

http://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati