Ancora Scontro Tifosi-Adl, tra il vil denaro e lo scudetto…ci son di mezzo le “Barzellette”

Avevamo lasciato agli striscioni, la parola ai gruppi contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che a quanto pare, ultimamente, sta acquisendo molta “”popolarita‘ in fatto di conti, e sembrerebbe che questi gli vengano contestati, proprio perche’ vanno canalizzandosi in un sol senso, il suo.

Ed ecco che la fantasia dei tifosi partenopei si scatena, e di ieri un volantino, la foto e’ qui in evidenza, che mostra ancora una volta, se c’e’ ne fosse bisogno, quanto la poca simpatia nei confronti del produttore romano, da parte dal popolo napoletano piu’ passionale, vi sia una antipatia perpetua, ormai diffusasi a macchia d’ olio.

Il volantino, come si legge nella foto sottostante fa cosi…Aurelio De Laurentiis presenta “Le Barzellette”...Critichi i giocatori per il VIL Denaro, ma i conti in banca parlano chiaro (2005-2021)52 milioni di euro ..(.2010-2021 Compensi per se e per i suoi ) 35 milioni di euro. con la sua foto al centro con una lapide sullo scudetto,ed una montagna di monete d’ oro, e nel taglio basso al centro…”Je stong Apiert pe Vuje”

Insomma in quanto a fantasia, Napoli ancora una volta si mostra imbattibile, ma come reagira’ il presidente?…Per ora solo silenzio da Castel Volturno, anche se molte volte il troppo silenzio, non e sinonimo d’innocenza

