Al povero Chirco, dopo le parole di De Laurentiis, si canta : Povero Zebrato, hai perduto il campionato! Il pianto continua…

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a margine del Premio Bearzot hanno fatto molto rumore. Ne ha parlato anche Marcello Chirico su ilbianconero.com:

“Quattro volte. Quelle in cui Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri si sarebbero visti a Napoli, nella sede della FilmAuro, nel 2021. Prima ins!omma che il Max tornasse alla Juventus, ci aveva pensato pure ADL per la sua panchina. Ma a quanto pare le “lezioni di calcio” che Allegri andò a fargli in ufficio non lo convinsero del tutto, infatti poi virò su Spalletti.

Se è davvero tutto vero, e non una versione “cinematografica” dei fatti condita con effetti speciali da De Laurentiis, solo Allegri potrebbe aiutarci a scoprirlo nella sua prossima conferenza stampa, sempre se avrà voglia di rispondere, o magari replicherà alla domanda con una delle sue solite battute. Di fatto, all’epoca dei fatti era libero su piazza e, come tale, disponibile ad ascoltare le proposte dei vari club, Napoli compreso. Sappiamo solo che appena ricevette quella di Agnelli di tornare ad allenare la Juve, rifiutò persino il Real Madrid. ADL, da quanto si intuisce, non ne venne ammaliato, e oggi quasi ne parla con velato disprezzo, non chiamandolo neppure per nome ma ‘quello che adesso sta alla Juventus‘. De Laurentiis si permette di fare il ganassa: di sbeffeggiare Allegri (che potrà anche non piacere, ma può permettersi di impartire lezioni di calcio a tutti, compreso ADL) e vellicare il sentimento antijuventino della sua tifoseria”.

