Osimhen dal 1′ verso Napoli – Venezia: arma in più per Spalletti

Victor Osimhen è il vero acquisto di gennaio per il Napoli. Alla prossima gara, contro il Venezia al Maradona, potrà tornare dal 1′ in campo per fronteggiare la formazione veneta. Il suo rientro è una grande notizia per Spalletti che, da quel 21 novembre a San Siro contro l’Inter, a causa del duello aereo con Škriniar, non ha più avuto ha disposizione il suo centravanti titolare.

Per ritrovare la migliore forma fisica l’attaccante nigeriano si sta allenando con la squadra da tre settimane. L’ulteriore agevolazione per ritornare al top della condizione è una nuova protezione al viso. La maschera protettiva del no. 9 azzurro, infatti, sarà alleggerita in alcune parti del viso per renderla meno impattante sul volto. In particolare “verrà ridimensionata sulla fronte e in basso”, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Il ritorno di Osimhen è un aspetto fondamentale per lo scacchiere tattico del Napoli. L’attaccante, che non segna in campionato dal 17 ottobre contro il Torino al Maradona, con il suo contributo inficia la manovra altrui. Victor, difatti, con grandi strappi in velocità e un pressing intelligente verso le difese avversarie, riesce a sporcare la prima rete di passaggi, obbligando talvolta i difensori rivali a spazzare lungo; permettendo così di recuperare palloni ai partenopei.

Il rientro dopo le fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra, dunque, sarà una sliding door per il prosieguo della stagione. Bisognerà certamente essere pazienti per rivedere Victor al top della condizione, ma il suo rientro è già un ottimo segnale per i campani. E chissà che non possa aiutare il Napoli a raggiungere il più grande traguardo.

