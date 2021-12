Bonus finiti: il Napoli deve riprendere a correre, nonostante le assenze

La vittoria, ampiamente prevedibile dell’Inter a Salerno costringe ad una gara quasi da dentro o fuori per Milan e Napoli. Proprio a San Siro sono iniziati i problemi per Spalletti, quando quella sera l’Inter era a -7 ed ora potrebbe passare a un +7 qualora le cose andassero male, nuovamente al Meazza.

Ancora defezioni dell’ultima ora in casa azzurra, quella di Mario Rui, non convocato, porterà ad un cambiamento tattico inevitabile o all’impiego di qualche giocatore, fuori ruolo: Di Lorenzo potrebbe andare a sinistra al posto del portoghese.

Nulla da fare anche per Insigne e Fabian Ruiz, ma Spalletti in conferenza stampa vuole parlare dei presenti e non degli assenti, di quelli che invece domani ci saranno. Uno di questi è Anguissa, fondamentale per il centrocampo partenopeo. Ci sarà anche Lobotka tra i disponibili.

Con il Vesuvio dentro, dice il tecnico di Certaldo, quello da portarsi nel cuore, per una gara dove il sangue dovrà ribollire parecchio, come nel ventre di un vulcano. Perché adesso i bonus per il Napoli sono finiti, non si può più sbagliare se si vuole ancora sperare in un campionato da protagonisti.

Pioli ha le idee chiare

Anche in casa Milan, i problemi non mancano. Sempre indisponibili Leao e Rebic, recupera Giroud che Pioli porterà in panchina, fuori ancora Calabria, sarà Florenzi a prendere il suo posto. Messias confermatissimo a centrocampo insieme a Tonali, Kessie e Diaz. Sugli esterni Saelemakers e Theo Hernandez, Ibrahimovic ovviamente davanti.

Non un Milan eccelso quello visto ad Udine, salvato solo in extremis dal solito Zlatan , l’undici di Pioli sembra stia pagando molto l’assenza di Kjaer e non imperforabile sulle corsie esterne.

Proprio sugli esterni il Napoli dovrà costruire la sua partita, con la catena di sinistra completamente rivoluzionata, viste le assenze di Rui ed Insigne, l’ipotesi è di sfruttare Politano e Lozano contemporaneamente, con lo spostamento del messicano sulla sinistra. Zielinsky dovrebbe essere della gara , con la possibilità di potersi sganciare più facilmente, avendo alle spalle due interditori pesanti come Anguissa e Demme.

Proprio nel polacco sono riposte le speranze dei tifosi azzurri, capace con i suoi strappi di cambiare le partite in qualsiasi momento.

Niente alibi per Spalletti

Al di là di chi scenderà in campo, Spalletti non vuole cadere nel giochino degli assenti, neanche nella partenza dell’ultima ora di Manolas, perché secondo il tecnico queste questioni riguardano la società.

Ovvio che a gennaio bisognerà intervenire anche in quel settore, ma l’importante è non crearsi alibi per non crederci come fu fatto lo scorso anno, con i risultati che poi ne conseguirono.

Nessun alibi, nessuna lamentela, perché adesso è il momento di invertire la tendenza, la terza sconfitta consecutiva sarebbe inaccettabile e difficilissima da recuperare.

Giovedì scorso il sangue di San Gennaro si è sciolto , il miracolo da portare dentro insieme al Vesuvio, per trasferirli sul campo.

