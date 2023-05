Bono Vox, dichiarazioni da Oscar: ” I’m only allergic to Juventus”

Lo storico leader degli U2, Bono Vox, arrivato in città per una tappa al teatro San Carlo, si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti verso la Juventus.

Il momento magico del Napoli ha fatto tutti, dai semplici tifosi fino ad arrivare alle star del cinema e della musica. Dopo la tappa di Bob Sinclair nella città di Partenope, anche Bono Vox, storica voce degli U2, è arrivato in città per motivi di lavoro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche Bono Vox si sarebbe innamorato dei mitici azzurri che hanno dominato il campionato. A far notizia è la risposta esilarante data al cameriere che, tra una portata e l’altra, aveva chiesto al leader degli U2 eventuali allergie ed intolleranze.

Il cantante ha risposto con un sonoro : “ I’m only allergic to Juventus”. Una frase che non ha bisogno di tante interpretazioni.

Bono Vox ha voluto nuovamente sottolineare l’accesa rivalità che da anni infiamma gli animi delle due tifoserie.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati